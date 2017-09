Starši, pozor! Moški vabi otroke v rdeči avtomobil

Kaj storiti? Policija svetuje, naj se starši z otroki pogovarjajo o podobnih situacijah. Pogovor naj poteka v času, ko starši in otroci niso obremenjeni s konkretnimi primeri, ki so objavljeni v medijih, na svetovnem spletu itd. Otrokom naj pojasnijo, da ne vstopajo v tuja vozila, ne prejemajo daril neznanih oseb, naj ne sledijo neznanim osebam ne glede na obljube, da bodo dobili ali videli igračo, domačega ljubljenčka, dobili sladkarije. Otroci se morajo naučiti, da se v takih primerih zoperstavijo z odločnim ne. Policija v takih primerih priporoča, da otrok takoj stopi do najbližje odrasle osebe, v trgovini, na ulici ali do policista in pove o dogodku, da se na ta način pridobi čim več informacij, na podlagi katerih lahko policija konkretizira svoje aktivnosti. Odgovornost odraslih pa je, da otroku prisluhnejo, ga po potrebi zaščitijo in mu pomagajo po najboljših močeh.