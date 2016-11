Stari znanec policistov zaradi kraje pristal v zaporu

LJUBLJANA – Policisti PP Ljubljana Moste so 16. novembra zvečer odvzeli prostost 35-letnemu državljanu BiH, ki je pred tem na območju Kodeljevega vlomil v parkirano vozilo.

Moški je na Koširjevi ulici v Ljubljani vlomil v forda fiesto, na Dunajski cesti v Ljubljani vlomil v forda S-maxa, na Kardeljevi ploščadi pa v škodo superb in VW passata.

Iz vozil je odtujil vse predmete (torbe, nakupovalne vrečke ipd.), jih pregledal in vrednejše predmete (npr. prenosnik, mobilni telefon) odtujil, drugo pa odvrgel. Policisti so predmete našli in jih tudi vrnili lastnikom.

Moški, ki je bil v preteklosti že obravnavan zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, je bil s kazensko ovadbo priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. Izrečena mu je bila kazen zapora sedem mesecev.