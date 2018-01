Stari znanec policije kradel v trgovini

NOVA GORICA – V ponedeljek pozno popoldne so policiste obvestili, da so varnostniki v eni od trgovin večjega nakupovalnega središča pri tatvini zalotili moškega.

Ta je izdelke skril v vrečko in trgovino zapustil, ne da bi jih plačal. Kmalu zatem ga je ustavil varnostnik in ga zadržal do prihoda policistov.

Ugotovili so, da gre za 46-letnega osumljenca, sicer starega znanca policije, ki so ga že večkrat obravnavali zaradi različnih premoženjskih kaznivih dejanj.