Starejša voznica v napačno smer, prijavila jo je policistka

KRANJ – Gorenjski policisti so okoli 14. ure obravnavali prijavo vožnje v napačno smer po gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj zahod in Strahinj. Voznico so policisti izsledili in proti njej vodijo postopek.

Vozniki, ki opazijo vožnjo v napačno smer po avtocesti, naj takoj zmanjšajo hitrost, vključijo vse štiri smernike in se umaknejo takemu vozilu. Takoj, ko je varno, naj čim prej obvestijo policijo na številko 113. Verjetno bo vozilo v napačni smeri vozilo po njegovi desni, torej po prehitevalnem pasu.

Starejša voznica je na avtocesto pravilno pripeljala na priključek Kranj zahod, med vožnjo proti Strahinju pa je po krajši vožnji z vozilom obrnila in se po prehitevalnem pasu v napačno smer odpeljala nazaj proti istemu avtocestnemu priključku, je sporočil Bojan Kos iz PU Kranj. Njeno ravnanje je prijavila policistka zunaj službenega časa, še dva druga policista, ki tudi nista bila v službi in sta se ravno takrat tudi peljala proti Strahinju, pa sta se trčenju izognila z naglim zaviranjem. Voznica je z vozilom takrat ponovno obračala in se odpeljala proti Strahinju, kjer so jo ustavili. Policisti so ji prepovedali vožnjo in odvzeli vozniško dovoljenje, o tem pa bodo obvestili pristojno sodišče.