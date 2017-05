Starejša voznica hudo poškodovala motorista

DESKLE – Voznica (81) osebnega avtomobila je vozila po dovozni poti iz zaselka Globno in zaradi neupoštevanja pravil prednosti pri vključevanju na glavno cesto izsilila prednost 49-letnemu motoristu. Ta je s prednjim delom motorja trčil v zadnji levi del osebnega avtomobila. Motorista je odbilo preko vozila in je obležal sedem metrov od mesta trčenja (v smeri naselja Deskle).

Motoristu so na kraju nesreče nudili prvo pomoč reševalci NMP ZD Nova Gorica in gasilci JZ GRD Nova Gorica. Hudo poškodovanega so ga člani dežurne ekipe HNMP s policijskim helikopterjem odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Prometni policisti bodo povzročiteljico prometne nesreče kazensko ovadili na novogoriško državno tožilstvo.