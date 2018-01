Stara hruška vzela 22-letnika

Prijatelji, znanci in občani so za trenutek postali pred staro hruško pri domačiji na Buču, kjer je umrl Luka. FOTO: Jaroslav Jankovič

KAMNIK – Sobotno jutro je napovedovalo lep dan in najbrž bi res bil, če ne bi kot strela z jasnega udarila novica, da je cesta vzela še eno mlado življenje. Z Uprave za zaščito in reševanje in iz drugih virov smo izvedeli, da je v petek zvečer nekaj minut po 20. uri po regionalni cesti skozi Tuhinjsko dolino vozil 22-letni Luka Klemen, doma iz Špitaliča. V naselju Buč, le nekaj deset metrov po odcepu za Pirševo, kjer se cesta iz blagega desnega ovinka že skoraj zravna, je mladeniča z avtomobilom zaneslo in trčil je v staro hruško ob cesti. Nesrečnika je z avtomobilom vred nato odbilo na desno in vrglo po travniku pod hišo. Tako se je tragično ustavilo še eno veselo, mlado srce.

