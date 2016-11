BATUJE – V torek dopoldne so policiste obvestili, da je neznanec ponoči na območju naselja Batuje (občina Ajdovščina) ukradel parkiranega renaulta megana (1.6 E alize, letnik 1997, kovinske temnosive barve in registrskih številk: GO 18-66A).

Policija je v zvezi s tem obvestila preiskovalno sodnico, podala pa bo tudi kazensko ovadbo.