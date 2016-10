Stanovanjska hiša pogorela, ena oseba poškodovana

KUNGOTA – Ob 2.24 je v naselju Špičnik, občina Kungota, zagorela stanovanjska hiša.

Posredovali so gasilci PGD Zgornja Kungota, Spodnja Kungota in Pernica, ki so požar pogasili.

Ogenj je objekt v celoti uničil.

Eno osebo, ki se je v požaru poškodovala, so reševalci nujne medicinske pomoči prepeljali v UKC Maribor, je poročala uprava za zaščito in reševanje.