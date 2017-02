Stanovalka se je med gašenjem opekla

HRASTNIK – V soboto zvečer je zagorelo tudi v stanovanju v Hrastniku. Posredovali so policisti, ki so požarišče zavarovali, in gasilci, ki so požar pogasili. Ugotovili so, da so se vnela oblačila, ki so se sušila nad pečjo na drva. Požar se je nato razširil na kuhinjo, ki je tudi pogorela.

Požar so v začetni fazi gasili že stanovalci, pri tem pa je stanovalka utrpela opekline po rokah. V požaru je nastalo za nekaj tisoč evrov materialne škode.