Stanovalka je gasila in se zastrupila

VUZENICA – V nedeljo okoli poldneva je na Spodnjem trgu v kuhinji mansardnega stanovanja v dvostanovanjski stanovanjski hiši zagorela pozabljena hrana na štedilniku. Ogenj se je razširil po objektu.

Požar, v katerem so zgoreli kuhinjski elementi in vsi gospodinjski aparati, so pogasili gasilci PGD Vuzenica, do njihovega prihoda pa je gasila stanovalka sama.

Pri gašenju se je zastrupila z ogljikovim monoksidom, zato so jo z reševalnim vozilom prepeljali v slovenjgraško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Materialna škoda bo velika. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.