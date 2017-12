Stanovalci v nevarnosti zaradi elektrike

LJUBLJANA – V četrtek ob 15.49 je v Novem Polju zagorel štedilnik v kurilnici stanovanjske hiše. Gasilci GB Ljubljana in PGD Zadobrova-Sneberje-Novo Polje so požar pogasili, iz kurilnice odnesli ožgane predmete in objekt preventivno pregledali ter svetovali odklop elektrike v kurilnici.