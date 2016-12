Stanovalci v akciji: ko so zalotili vlomilca, ga niso izpustili

LJUBLJANA – Prejšnjo sredo okrog 14.30 so policiste obvestili o vlomu v stanovanje na Šmartinski cesti, pri čemer so stanovalci prijeli in zadržali osumljenca do prihoda policistov, ki so mu v nadaljevanju odvzeli prostost.

Po do zdaj zbranih obvestilih je 37-letni osumljenec najprej vlomil vhodna vrata stanovanjskega bloka, nato pa odšel v tretje nadstropje in vlomil še v stanovanje, od koder je odtujil bančno kartico in mobilni telefon.

S kazensko ovadbo ga bodo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, so sporočili iz PU Ljubljana.