Stanovalci so ga zalotili, zato je zbežal

ŽAPUŽE – Neznanec je v naselju Žapuže na Ajdovskem skušal vlomiti skozi kopalniško okno stanovanjskega objekta, a so ga stanovalci zalotili in je pobegnil.

Okoli 19. ure so bili policisti obveščeni tudi o vlomu v stanovanjsko hišo v naselju Poreče v času odsotnosti stanovalcev. Neznanec je ukradel zlatnino in nekaj gotovine.

Policisti so obravnavali še vlom v naselju Cesta. Ugotovili so, da je nekdo v času odsotnosti stanovalcev vlomil skozi vrata in si prilastil zlatnino, poroča PU Nova Gorica.