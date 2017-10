Štajerska avtocesta spet zaprta

CELJE – Iz PU Celje sporočajo, da so bili ob 17.16 in 17.22 obveščeni o dveh prometnih nesrečah, ki sta se zgodili na štajerski avtocesti med izvozom Slovenska Bistrica - jug in CP Tepanje, v smeri Ljubljane. V prvi naj bi bili udeleženi dve osebni vozili, poškodovanih oseb po do zdaj znanih podatkih ni.

V drugi so udeležena tri vozila, podatkov o poškodovanih še ni. Zaradi prometnih nesreč je ponovno zaprta avtocesta proti Ljubljani.

Vozniki osebnih vozil lahko zapustijo avtocesto na izvozu Slovenska Bistrica sever in nadaljujejo vožnjo skozi Slovensko Bistrico do priključka Slovenske Konjice, kjer pa so tudi zastoji, poroča prometno informacijski center.

Zaradi nesreče je zaprta tudi glavna cesta Slovenj Gradec - Velenje v Slovenj Gradcu.