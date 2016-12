Štajerci »sneli« 4069 voznikov

MARIBOR – V nadzoru nad psihofizičnim stanjem voznikov in evropsko usklajenem nadzoru Alcohol & drugs, ki ga je mariborska policijska uprava izvajala od 1. do 20. decembra, so z indikatorji alkohola preizkusili 4069 voznikov.

Pod vplivom alkohola je vozilo 126 voznikov, štirje so preizkus odklonili. Pri 48 voznikih je koncentracija znašala nad 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi so 17 voznikom odredili strokovni pregled.

S poostrenimi aktivnostmi, predvsem na področju psihofizičnega stanja udeležencev v cestnem prometu, bodo po poročanju Bojana Kitla nadaljevali tudi v prihodnje, da bi dosegli ugodnejše varnostne razmere.