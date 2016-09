Sta Aleš in Ilya žrtvi bohinjskega trikotnika?!

BLED, BOHINJ – Bohinj je eden najlepših, a tudi najbolj skrivnostnih kotičkov tega sveta. Na prostranem območju, ki se z vrha Triglava prek Pokljuke spušča v dolino in se na drugi strani spet dviguje na greben Spodnjih Bohinjskih gora, ljudje že dolgo izginevajo brez vsakršne sledi, zato se ga je prijelo ime – bohinjski trikotnik. V njem naj bi delovale čudne nadnaravne silnice, ljudsko izročilo govori celo o peklenskih jagah in koledarskih kvatrah, ki jemljejo ljudi in jih nikoli več ne vrnejo. Tako nihče ne ve, kaj se je zgodilo z angleškim turistom Wolfgangom Blaybergom, domačinom Brankom Cesarjem, britanskim duhovnikom Davidom Foxom in pohodnikom Gregorjem Pavšičem, ki so brez sledi izginili po letu 1984 in jih še niso našli. O vseh, ki so izginevali že prej, pa govorijo samo še bohinjske legende. A vse kaže, da se skrivnostna izginotja nadaljujejo.

Šokirani tudi policisti



Celo komandir policijske postaje Bled Robert Mencin, sicer vajen iskanja pogrešanih, je presenečen, kako lahko nekdo kar tako izgine, pa čeprav v nedostopnem gorskem svetu. Takoj ko so pogrešili Aleša Komaca, so namreč blejski policisti sprožili več iskalnih akcij, iskali so ga gorski reševalci, policisti s psi, helikopter. »Zelo čudno je, da je bilo tisti vikend zelo lepo vreme, mislim, da je bil to eden najbolj obljudenih vikendov v tej sezoni, trume pohodnikov so drle na Triglav, a Komaca ni na poti navzdol nihče več videl. Ko smo sestavljali zgodbo, smo ugotovili le, da je na Pokljuki pustil svoj avto, pri planinski postojanki Planika je privezal svojega psa in šel na vrh Triglava, potem se je vrnil do Planike, vzel psa in nato – izginil. Menda naj bi šel proti Doliču, a od Planike naprej ga ni videl nihče. Res je čudno, da kar takole izgineš, pa še s psom!«

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«