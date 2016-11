Srhljivo: zagorela mrliška vežica

PREVALJE – Včeraj ob 18.53 je na Nicini v občini Prevalje na pokopališču zagorela električna omarica na mrliški vežici. Požar se je razširil na del ostrešja.

Posredovali so gasilci PGD Prevalje, ki so ogenj pogasili, prezračili ter pregledali prostore, je poročala uprava za zaščito in reševanje.