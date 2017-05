Srhljivo popoldne: nasilnež (32) doma z nožem poškodoval tri osebe

LOGATEC – V soboto malo po 15. uri so policiste obvestili o kršitvi javnega reda in miru v stanovanjski hiši v Logatcu, so nam na poizvedovanje o poskusu uboja, ki je zabeležen v jutranji kroniki, odgovorili ljubljanski policisti. Ti so takoj odšli tja in prijeli osumljenega 32-letnika. Po doslej zbranih obvestilih je ob njegovem prihodu domov v stanovanjski hiši prišlo do spora, v katerem je 32-letnik z nožem najprej poškodoval 57-letno žensko, nato pa še 82-letno žensko. Zadevo je skušal pomiriti 59-letni moški, a mu je osumljenec zagrozil in ga potem z nožem tudi poškodoval.

Policisti so 32-letniku odvzeli prostost. Med postopkom je grozil tudi njim. Ljubljanski kriminalisti še zbirajo obvestila v zvezi s poskusom uboja, povzročitve lahkih telesnih poškodb in preprečitve uradnega dejanja, nam je povedala tiskovna predstavnica ljubljanske policijske uprave Maja Ciperle Adlešič.