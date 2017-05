Srhljivka v Mariboru: ustrelil jo je in pustil umreti

MARIBOR – Mariborskemu sodišču danes ni uspelo do konca izpeljati predobravnavnega naroka zoper 87-letnega Ivana Grobina, ki naj bi glede na očitke iz obtožnice januarja letos iz brezobzirnega maščevanja v stanovanju v Mariboru s pištolo umoril 70-letno zunajzakonsko partnerico. Obdolženi se namreč ni izrekel o krivdi, saj da niti ne sliši niti ne vidi.

Grobina so pred sodnico Tanjo Rot pripeljali na vozičku in v spremstvu zdravstvenega tehnika, a takoj ko ga je sodnica vprašala, ali razume obtožnico, je dejal, da skoraj ne sliši. Ko ga je pozneje glasneje vprašala, ali je vsaj prebral obtožnico, pa je dejal tudi, da je »oslepljen« ter da ima na obeh očeh sivo mreno.

Spet k psihiatru?

Njegov zagovornik po uradni dolžnosti Tomaž Žiger je takoj predlagal tudi dopolnitev izvedenskega mnenja psihiatra, ki je, kot je opomnila tožilka Nevenka Berdnik, po pregledu Grobina zatrdil, da je ta sposoben spremljati sojenje. Kot je povedal, naj bi se obdolženčevo stanje od takrat bistveno spremenilo, na kar kaže tudi dejstvo, da se trenutno zdravi na forenzičnem psihiatričnem oddelku UKC Maribor.

Na novo vprašanje sodnice je ob pomoči zdravstvenega tehnika sicer odgovoril, da ve, zakaj je na sodišču, sodnica je ob tem dodala, da misli, da razume tudi obtožnico. A je na to odvrnil, da je ni prebral, ker ne vidi, zato se je odločila predobravnavni narok prekiniti do 22. junija. Do takrat bo obdolženega pregledal zdravnik in zagotovil slušno napravo, po nasprotovanju tožilke pa se ni odločila za dopolnitev izvedenskega mnenja psihiatra.

Denar skrila pri hčeri

Berdnikova je v obtožnici sicer pojasnila, da naj bi Grobin partnerico s pištolo ustrelil 28. januarja zvečer, ko je ležala v postelji, ta pa je umrla šele naslednji dan zjutraj. To naj bi storil iz maščevanja, ker se ni uklonila njegovim zahtevam. Do spora naj bi prišlo po prodaji nepremičnine, za katero je zahteval pol denarja, umorjena pa mu ga ni dala, pač pa ga je skrila pri hčeri.

Grobin je takoj po dejanju poskušal soditi tudi sebi, a je po strelu omedlel in se šele naslednje jutro prebudil iz omedlevice. Ko je ugotovil, kaj je storil, je obvestil reševalce. Ženska je ob njihovem prihodu nekaj po 8. uri zjutraj še kazala znake življenja, zato so jo oživljali, a je kljub trudu reševalcev na kraju dogodka umrla.