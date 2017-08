Srhljivka v Izoli: s sekiro nad policista

IZOLA – V ponedeljek dopoldne je zdravnica v Izoli zaprosila za asistenco policije pri prisilni hospitalizaciji 47-letnega domačina. Med nudenjem asistence je domačin z ročajem sekire (sekira ni bila nasajena) večkrat zamahnil proti policistu, ki je udarce blokiral s tonfo, kljub temu pa je prejel en udarec v glavo. Policistu je nato uspelo prijeti za ročaj sekire in jo iztrgati iz rok domačinu: »Takrat je domačin v roke vzel kovinski del sekire, policist pa ga je prijel za to roko, izvedel strokovni met in ga na tleh vklenil.« Policist je bil lažje poškodovan.

Zoper domačina bo podana kazenska ovadba zaradi preprečitve uradnega dejanja uradni osebi v zvezi s poskusom. Odpeljan je bil v psihiatrično bolnišnico Idrija, so sporočili iz PU Koper.