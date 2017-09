Srhljivka na Slovenski cesti. Ste slišali, kaj se je zgodilo?

LJUBLJANA – Policisti PP Ljubljana Center so v torek odvzeli prostost 29-letnemu državljanu BiH, ki je osumljen izvršitve dveh ropov v Ljubljani. S kriminalistično preiskavo so policisti ugotovili, da je 23. avgusta na Slovenski cesti pristopil do moškega in ga prosil, naj mu posodi telefon. Ker tega ni želel, ga je prosil za nekaj denarja. Moški mu je pokazal, da ima v denarnici samo drobiž. Takrat je 29-letnik opazil bančno kartico in zahteval, naj opravi dvig denarja. Svoje zahteve je podkrepil z grožnjo in nožem. Moški je dvignil denar, 29-letnik pa je z denarjem pobegnil. Oškodovanec pri tem ni bil poškodovan.

29-letnik je izvršil podobno dejanje še v torek, prav tako na Slovenski cesti v Ljubljani. Istega dne je bil na podlagi zbranih dokazov prijet isti cesti. Priveden je bil na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ta pa mu je odredil pripor. Ugotovljeno je bilo, da je bil že obravnavan zaradi tovrstnih kaznivih dejanj, so sporočili iz PU Ljubljana.