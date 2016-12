Srhljiva nesreča na božični dan: v Soči umrla 18-letna voznica

DOBLAR – Danes ob 12.58 se je v Doblarju (občina Kanal ob Soči) zgodila prometna nesreča z udeležbo enega osebnega vozila, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Na poti od Tolmina proti Novi Gorici v bližini hidroelektrarne Doblar se je smrtno ponesrečila 18-letna voznica osebnega avtomobila iz Tolmina. Avtomobil je v desnem nepreglednem ovinku domnevno zaradi prevelike hitrosti zaneslo čez vozišče, nato pa je prebil varovalno ograjo ter padel v strugo Soče. Voznica je na kraju nesreče umrla.

V intervenciji pri dvigu vozila iz reke Soče so sodelovali gasilci JZGRD GE Nova Gorica, člani PGD Kanal in potapljači PRS Tolmin. Tam so bili tudi policisti in ekipa NMP Nova Gorica. V pripravljenosti je bila tudi ekipa JRS Tolmin.