Sredi noči zletel s ceste

DOL PRI LJUBLJANI – Ob 2.19 se je na cesti Šentjakob–Ribče v občini Dol pri Ljubljani zgodila prometna nesreča. Kot poročajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, je voznik z osebnim vozilom trčil v drevo.

Gasilci GB Ljubljana so s tehničnim posegom odprli sprednja vrata vozila in omogočili reševalcem oskrbo poškodovanega voznika. Kraj nesreče so tudi razsvetlili.