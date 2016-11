Sredi noči trčil v betonski steber hiše

ČRNOMELJ – Uprava za zaščito in reševanje poroča o hudi nesreči, ki se je zgodila nekaj minut po 4. uri.

Ob 4.09 je v ulici Železničarska cesta v Črnomlju osebno vozilo trčilo v betonski steber stanovanjske hiše.

V nesreči je bila ena oseba poškodovana. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so jo odpeljali v zdravstveni dom in jo tam oskrbeli.

Gasilci PGD Črnomelj so mesto nesreče in cestišče zavarovali, pomagali ponesrečencu do prihoda reševalcev, odklopili akumulator vozila in očistili cestišče.