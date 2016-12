Sredi noči se je vnel kombi

ZALOKE – V nedeljo ob 1.41 je na počivališču bencinskega servisa Zaloke v občini Krško zagorelo v predelu motorja kombiniranega vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Prisotni so začeli gasiti požar z gasilnimi aparati. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, požar dokončno pogasili, odklopili akumulator na vozilu in očistili cestišče. Vozilo je uničeno.