Sredi noči na pošti prava drama

CELJE – Okoli pol treh zjutraj so iz pošte v Celju policiste obvestili, da so naleteli na pisemsko pošiljko, iz katere se je vsul bel prah.

V stiku s pošiljko je bilo več oseb, ki so jih za čas, dokler je obstajal sum, da bi v kuverti lahko bila nevarna snov, ločili od ostalih zaposlenih. Bombni tehnik, ki je prišel na kraj, je potrdil, da v pošiljki ni bilo sledu morebitnih eksplozivnih sredstvih. Dodatne analize o natančni vsebini v kuverti še potekajo. Po prvih podatkih je izključena prisotnost nevarnih snovi.

Policisti in kriminalisti zbirajo obvestila o pošiljatelju v smeri suma storitve kaznivega dejanja zloraba znamenj za nevarnost in pomoč, so sporočili celjski policisti.