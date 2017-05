Sredi Ljubljane: stopila iz banke in ostala brez več sto evrov

LJUBLJANA – Na Topniški ulici sta do oškodovanke prišla neznana moška in jo ogovorila. Eden od njiju ji je kazal papir, na katerem je bil napisan naslov, in jo spraševal po poti, drugi pa je izkoristil njeno nepazljivost ter ji iz torbe odtujil denar, ki ga je predhodno dvignila v banki.



Po dejanju sta odšla neznano kam, oškodovala sta jo za več sto evrov.

Opis osumljencev

Stara sta okrog 30 oziroma 40 let, eden je visok približno 170 centimetrov, drugi 185. Prvi je močnejše postave in ima svetle lase, drugi je vitke postave in črnolas.

Policija občanom svetuje, da s seboj ne nosijo večjih količin gotovine. »Če jo imate pri sebi, jo spravite v notranji žep, čim bliže telesu, in ne v torbe, še posebej ne v zunanji žep ali odprte cekarje in podobno. To je pomembno še posebej v primerih, ko se znajdete v množici ljudi ali vas ogovorijo neznane osebe in s tem preusmerijo vašo pozornost. Posebno pozornost pa namenite osebam v bližini, ko opravljate dvig gotovine pri bankomatih ali v bankah.«