Sredi Ljubljane poškodovan moški

LJUBLJANA – V petek ob 16.07 je na gradbišču garažne hiše na Slovenski cesti betonska plošča stisnila nogo delavcu in ga poškodovala.

Gasilci GB Ljubljana so nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči RP Ljubljana pri oskrbi in prenosu ponesrečenca do reševalnega vozila.

Poškodovanca so reševalci prepeljali v UKC Ljubljana, je poročala uprava za zaščito in reševanje.