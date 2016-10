Sredi Ljubljane pograbil sekiro in jo zalučal proti njemu

LJUBLJANA – Bežigrajski policisti so prejšnjo nedeljo na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku privedli 35-letnega moškega iz Ljubljane zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva, ki ga je storil v sostorilstvu za zdaj še neznanega moškega in mladoletnika v sredini meseca septembra na območju Bežigrada.

»Z zbranimi obvestili je bilo ugotovljeno, da so s svojim ravnanjem pri oškodovancih vzbudili občutek prestrašenosti in vznemirjenosti, saj so jima z nevarnimi predmeti (kovinska palica in sekira) grozili in nanju vpili na njunem posestvu pri opravljanju kmetijskih del. Do dejanja je prišlo, ko je oškodovanec s kretnjo rok opozoril osumljenca na neprimerno vožnjo mimo dvorišča. Osebe so takrat izstopile iz vozila in začele groziti oškodovancu in nato še njegovemu sorodniku. Naslednji dan so se iste osebe pripeljale do njive, kjer je oškodovanec opravljal kmetijska dela. Ker so mu osebe začele ponovno groziti, se je s traktorjem odpeljal, takrat pa je mladoletnik proti njemu vrgel sekiro, pri čemer je zadel del traktorja. V dogodku ni bil nihče telesno poškodovan,« so dogajanje opisali v poročilu PU Ljubljana.

Policisti so na podlagi zbiranja obvestil in kriminalistične preiskave ugotovili identiteto dveh osumljenih, o tretjem še zbirajo obvestila. Kazensko so ovadili tudi mladoletnika in za zdaj neznanega moškega.

Preiskovalni sodnik je po zaslišanju 35-letniku odredil pripor.