Sredi Ljubljane evakuirali prebivalce! Razkrivamo, zakaj

LJUBLJANA – »Ob 11. uri je občanka policijo obvestila o sumljivem zapuščenem nahrbtniku na dvorišču stavbe na Metelkovi ulici 6 v Ljubljani,« je pojasnila Maja Ciperle Adlešič iz PU Ljubljana.

Policija je kraj zavarovala, tja so prišli policisti specialne enote GPU (bombni tehniki) in nahrbtnik razstrelili. V njem so našli spalni vreči.



Zaradi varnosti evakuirali prebivalce

Pred tem so evakuirali 25 ljudi iz bližnje stavbe na Metelkovi ulici 6. Gre za območje Metelkove mesta v bližini etnografskega muzeja.



Območje je bilo okoli 13. ure odprto. Opravljen je bil ogled kraja, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo, so še sporočili iz PU Ljubljana.

