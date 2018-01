Sredi Kamnika s kladivom pokončal psičko

KAMNIK – »To je bilo zverinsko dejanje. Da pet in pol kilograma težkega kužka tolčeš s kladivom po glavi!« To so besede 69-letne Darje Jarc, ki je bila včeraj nekaj po peti zjutraj priča grozljivemu dogodku sredi Kamnika. Ko je takrat svojo psičko Brino pasme šicu peljala na sprehod, je od daleč slišala žvenketanje, ki je spominjalo na razbijanje šip. Najprej si je rekla, da bi bilo dobro poklicati policijo, a je misel opustila, češ, »kaj pa če narobe slišim in bi se izkazalo, da kdo kaj drugega razbija«.

Slišala je, da se je zvok oddaljeval, ko pa je prišla do bližnjega razsvetljenega križišča, jo je zagledal moški, ki je do takrat razbil več kot deset stekel po hišah, ki mejijo na glavno ulico v središču Kamnika, znano kot Šutna. »Pritekel je nazaj in začel,« pripoveduje gospa, ki tistih trenutkov ne bo nikoli pozabila. »Iz rok mi je iztrgal povodec in začel psičko z zidarskim kladivom tolči po gobčku, jaz pa sem vseskozi vpila, naj jo pusti na miru. Potem je neka gospa, ki je vse to gledala z okna, poklicala policijo, a je kar nekaj časa trajalo, da so prišli,« pove Jarčeva, proti kateri je moški prav tako mahal s kladivom. »Grozno je bilo. Če mi takrat ne bi pomagal Teodor, bi še mene ubil,« pove in še, da jo je napadalec posprejal s t. i. čili sprejem.

