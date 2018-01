Sredi avtoceste trčil v priklopnik

LOGATEC – V četrtek okrog 10.45 so policiste obvestili o prometni nesreči na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem.

Ob ogledu kraja in z zbranimi obvestili so ugotovili, da sta bili v nesreči udeleženi dve vozili in ne tri, kot so sprva poročali. Voznik (30) osebnega vozila opel corsa je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v zadnji del priklopnega vozila, ki je bilo pripeto na vlečno vozilo volvo madžarskih registrskih oznak.

Povzročitelja so z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center. Po podatkih policije je utrpel lahke telesne poškodbe.

Zaradi nesreče je nastal zastoj. V času ogleda kraja in odpravljanja posledic trčenja je promet potekal po prehitevalnem pasu.