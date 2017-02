Srečko ženo  zalotil z ljubimcem, potegnil je pištolo in ustrelil

MARIBOR, KIDRIČEVO – Pet dni po streljanju v Kidričevem, v stanovanju v bloku v Kajuhovi ulici 7 v Mariboru, so policisti vendarle predstavili podrobnosti dogodka. »Operativno-komunikacijski center je v četrtkovem jutru dobil telefonski klic, da nekdo strelja. Policisti so posumili, da bi v omenjenem primeru lahko šlo za poskus umora,« je pojasnil Robert Munda, vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor. Po zaslišanjih, zbiranjih obvestil in dokazov se je njihov sum potrdil, možje postave so ugotovili, da je 47-letni Srečko Sambolec v četrtek zjutraj prišel v kletno stanovanje, ki si ga uradno še vedno deli z deset let mlajšo partnerico Ilono Remenjak.

»Moški, ki tam tudi stanuje, je ženo zalotil s svojim znancem. Med njimi se je vnel prepir, med njim je osumljeni izvlekel orožje ter ustrelil proti oškodovancu. Le naključju gre pripisati, da ga ni zadel in ogrozil njegovega življenja,« je nadaljeval šef mariborskih kriminalistov. Srečko Sambolec naj bi se zatem umaknil proti izhodu iz stanovanju, a je, preden je pobegnil, proti 47-letnemu Andreju Svenšku izstrelil še en naboj. Ta je na srečo končal v podboju vrat, zatem pa se je Sambolec pognal v beg. »Na kraju dogodka ni bil nihče ogrožen, je pa bilo vse bolj nevarno, ker je bil v sosednjem prostoru še štiriletni otrok, a ta prav tako ni bil ranjen,« je še pojasnil Munda.

