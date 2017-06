Srečko mrtev, kri povsod: policija pridržala dva

PTUJ – Ptujski policisti so sinoči z veliko mero skepse pogledovali na stopnišče stanovanjske hiše na Ptuju, kjer je negibno ležal 65-letni Ptujčan (po naših podatkih gre za Srečka M.). Tik pred tem je policiste na kraj poklical pokojnikov 56-letni prijatelj in trdil, da je nesrečnik padel po stopnicah in obležal mrtev.

Toda policistom je bilo nemudoma jasno, da v tem primeru vendarle ni šlo za klasičen padec po stopnicah. V notranjosti hiše 56-letnika s Ptuja so namreč našli krvave madeže, ki so nakazovali, da je v ozadju drugačen razplet, kot ga je prijavil. Zato so kmalu po odkritju krvavih madežev, ki so kazali tudi, da je pokojnika nekdo vlekel po tleh stanovanjske hiše, lastniku hiše (po naših podatkih Francu V.) odvzeli prostost.

Izvedeli pa smo še, da to ni edini osumljenec, ki so ga policisti pridržali v zvezi s smrtjo Srečka M. Po naših podatkih policisti sumijo, da je s smrtjo Ptujčana povezan še drugi moški, ki so mu že v nedeljo odvzeli prostost.