Srebrniki so izginili

POSTOJNA, KOZINA – V Postojni so v sredo vlomili v stanovanjsko hišo in lastnikom odnesli kovček s srebrniki in več kosov zlatnine. Oškodovani so za 1000 evrov.

Na Kozini so vlomili v lokal, od koder so ukradli drobiž in ključe lokala. Škode je po prvi oceni 600 evrov, so zapisali v poročilu PU Koper.