KAL – Včeraj ob 21.49 je na Kalu v občini Ivančna Gorica oseba doživela zastoj srca. Še pred prihodom reševalcev ZD Ivančna Gorica in NMP Ljubljana so ji na pomoč priskočili gasilci PGD Ambrus in jo oživljali z defibrilatorjem.

Oživljanje je bilo neuspešno.