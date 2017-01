Spustila jo je v hišo in ostala brez gotovine

LJUBLJANA – V četrtek okrog 11.30 je bila Policijska uprava (PU) Ljubljana obveščena o tatvini denarja.

Dobro si jo je ogledala, pa se je vseeno pustila okrasti

Neznanka, stara od 45 do 50 let, visoka približno 150 cm (z neurejenima sprednjima dvema zoboma), oblečena v krajši plašč, s kapo na glavo in šalom vijolične barve je v sredo dopoldne ženski na domu ponujala oblačila za prodajo. Med pogovorom je stanovalka odšla v drugo sobo, kar je neznanka izkoristila in ji iz torbice odtujila bankovec za 50 evrov. To je oškodovanka ugotovila šele naslednji dan.