Sprožena iskalna akcija: na pomoč tudi psi

ČRNIVEC – Ob 19.12 so v bližini naselja Črnivec v občini Radovljica posredovali gorski reševalci postaje GRS Radovljica, gasilci PGD Brezje, vodniki reševalnih psov SIP-1 Gorenjska in ZRPS Gorenjska kjer so iskali pogrešano osebo, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.



Pogrešano osebo so našli v gozdu v okolici naselja Črnivec, nepoškodovano in jo predali svojcem.