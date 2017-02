Spregovorila je mama osumljenega Aleša: Vse mu lahko daš, le pameti ne

KRŠKO – Aleš Olovec (20) in Martin Kovač (29), ki sta v ponedeljek ponoči pri Podbočju napadla 26-letnega A. C. in grozljivko ovekovečila na facebooku, sta bila danes privedena pred preiskovalnega sodnika v Krškem.

Medtem je žrtev napada, tako so potrdili pri PU Novo mesto, umrla, tožilstvo pa bo spremenilo kaznivo dejanje v hujšo obliko.

Pred sodiščem je za informativno oddajo 24ur o žrtvi spregovorila tudi mati osumljenega Aleša, Joža Olovec. »Dvakrat sem ga videla, škoda ga je fanta. Kaj so imeli, nimam pojma, to samo oni vedo,« je bila kratka in dodala, da je njen sin vseskozi visel na facebooku in počel bedarije. »Nekdo mu je močno stopil na žulj, a dejanja ne podpiram. Kar si je skuhal, naj pojé sam. Vse mu lahko daš, le pameti ne. Mladino delat dat ali pa k vojakom poslat ...« Kot je razvidno s posnetka, je Aleš med izživljanjem nad A. C. vseskozi kričal, ker naj bi mu bil ta psoval mater.

Mati Joža je sicer pred tremi leti takrat 17-letnemu sinu Alešu (iz vasice Brlog v okolici Krškega) rešila življenje, ko ga je v zgodnjih urah še zadnji hip potegnila iz goreče hiše, da je ušel gotovi smrti .

