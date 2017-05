Spregovorila Arinina babica: Grozil je, da nas bo vse pobil

KRANJ – Na zadnji obravnavi v primeru nesrečne jeseniške deklice Arine je spregovorila tudi njena babica, ki ji, kot smo že poročali, Mirzan Jakupi ni bil preveč všeč. Vedel se je nenavadno in komaj čakal, da odide .

Sredi marca 2016 je imela babica rojstni dan: »Prišla sta do mene, takrat sem zadnjič videla Arino. Še sem prihajala do njunega stanovanja, a se je videlo, da mi Jakupi ne dovoli vstopiti.« Sabiha Alibabić je razkrila, da je bila nazadnje na Slovenskem Javorniku, kjer sta v najemniškem stanovanju živela njena hči in Jakupi, tri dni, preden je mala za vedno zaprla očke: »Sanda me je ustavila pri vratih. Dejala je, da mala spi. Noter me ni spustila. Meni je bilo zadnje čase vse skupaj čudno, vedno, kadar sem klicala, je spala, pa ni bilo važno, kateri del dneva je bil.« Babica je nato malo pomolknila in dodala: »Po mestu se je čez čas slišalo, da nam Jakupi grozi, da nas bo vse pobil, ko pride ven, in da mu je Arina uničila življenje. Moja vnukinja ni bila noben otrok s posebnimi potrebami, bila je čisto navadna deklica. Toda Jakupi se je je hotel znebiti, že prej je Sandi govoril, naj jo dajo v posvojitev.«

Vidno vznemirjen Jakupi, ki se je na klopi oklepal precej nadrobno popisanega lista papirja, je želel besedo. »S Sando se nisva spoznala pred novim letom, temveč po njem,« je dejal in ob tistem ga je Sanda pogledala s strupenim pogledom, obe z mamo sta odkimali. A se Jakupi ni ustavil: »Ona, Sabiha, je svoji hčeri govorila, naj zapusti Kardaševića. Kar se tiče otrok, je pa tako: rekel sem ji, da ima že Stela težave. In rekel sem tudi, da nočem odgovarjati za nobenega otroka, da ne želim, da kdo iz tega stanovanja pride mrtev.« O tem, da bi imel s Sabiho Alibabić slabe odnose, je dejal, da niti najmanj ne drži. O trampolinu, s katerega naj bi padla Arina in dobila eno od poškodb, je Mirzan dejal, da je postal že prava jeseniška znamenitost. Pri tem ga je njegov zagovornik Damijan Pavlin s svojega sedeža že opozarjal, naj zaključi. Toda Jakupi, očitno že zelo vznemirjen, je usekal: »Kdo je šel v najino najemniško stanovanje in kdo ne, je odločala Sanda, in ne jaz. Z babico Sabiho sem pet mesecev vsako jutro pil kavo.« Potem je pogled usmeril na starejšo Alibabićevo, ki je ob tem gledala stran, in skozi sodno dvorano je zarezalo: »Vaša hči je odločala o tem, kdo bo iz tega stanovanja šel živ ali mrtev!«

Tedaj je odvetnik vstal s svojega prostora in šel do Jakupija ter mu kratko povedal, naj preneha, ker si s takimi komentarji samo škoduje. Obtoženi je ubogal.