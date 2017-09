Spregledani 18-letni motorist hudo poškodovan

TURIŠKA VAS – V soboto malo pred 15. uro so policisti obravnavali prometno nesrečo v Turiški vasi. 18-letni motorist je vozil po lokalni cesti iz smeri Brd proti Tomaški vasi. Z njegove desne smeri se je v promet na prednostno cesto vključeval 49-letni voznik osebnega vozila, ki je zavijal v levo v smeri Brd, in trčil v motorista. Ta se je v trčenju hudo poškodoval, so zapisali v poročilu PU Celje.