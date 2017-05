Sporočili so žalostno vest: po hudi nesreči izgubil bitko za življenje

TRNOVEC – V nedeljo ob 18.35 sta na cesti Novo mesto–Metlika v kraju Trnovec, občina Metlika, trčila traktor in motorist.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so eni huje poškodovani osebi na kraju nudili pomoč do prihoda helikopterja.

Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo iz vozila in pomagali reševalcem pri prenosu, zavarovali kraj pristanka helikopterja ter odstranili poškodovani vozili.

Dežurna ekipa enote helikopterske nujne medicinske pomoči in posadka helikopterja letalske policijske enote z mariborskega letališča sta poškodovano osebo prepeljali v UKC Ljubljana, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Iz PU Novo mesto pa so sporočili, da so bile poškodbe za voznika motornega kolesa usodne.