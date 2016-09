Spor v gorah: Oče (49) mrtev, sin (27) poškodovan

KAMNIK – Do tragedije, ki se je včeraj zgodila v Kamniških Alpah, je prišlo po sporu in pretepu. Kot so sporočili s PU Ljubljana, so bili o dogodku obveščeni okoli 13. ure.

»Po do sedaj zbranih obvestilih in dosedanjih ugotovitvah ogleda kraja dejanja, ki še poteka, je bilo ugotovljeno, da sta se 27- in 49-letni moški pri plezanju v Kamniško-Savinjskih Alpah na Srebrnem sedlu pod Planjavo, sprla. Pri tem je med njima prišlo tudi do uporabe fizične sile. 27-letnik je utrpel lahke telesne poškodbe, medtem ko je 49-letni moški na kraju umrl. Na kraju je posredovala gorska reševalna služba, ki je 27-letnega ponesrečenca prepeljala v dolino, kjer so ga prevzeli reševalci,« so sporočili s PU Ljubljana.

Kriminalisti so zaradi suma storitve kaznivega dejanja uboja odvzeli prostost 27-letniku. Z zbiranjem obvestil še nadaljujejo, predvidoma jutri pa bodo osumljenca privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.

O tem, da je tragedija najprej izgledala kot navadna nesreča, smo poročali že včeraj.