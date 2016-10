NOVA GORICA – V sredo, 26. oktobra, v popoldanskih urah so v širši okolici Nove Gorice obravnavali kršitev javnega reda in miru v zasebnih prostorih, kjer so se sprli sorodniki.

Novogoriški policisti so 62-letnemu moškemu zaradi kršitve določil zakona o varstvu javnega reda in miru (drugega odstavka 6. člena) izdali plačilni nalog.