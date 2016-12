Spolni napad na mačka? »Grozote se dogajajo v lepi Sloveniji«

Vsako živo bitje potrebuje ljubezen, žal pa smo v naši državi prevečkrat priča grozljivemu ravnanju z živalmi. Po facebooku je zaokrožila pretresljiva fotografija mucka s tako hudimi poškodbami, da so ga morali uspavati. Fotografijo je delilo društvo Animal angels.

»Kaj ti je človek. Sirota uboga mačja se je zatekla včeraj k prijaznim ljudem, ki so kmalu opazili, da je z njim nekaj zelo narobe. Po takojšnem veterinarskem pregledu gre za sum spolnega izživljanja nad njim. Ni nam treba obsojati, kaj ljudje počnejo v Ameriki ali na Balkanu. Take grozote se dogajajo v naši lepi butični Sloveniji, ( v okolici Hrastnika,« so zapisalo pod fotografijo.

Obdukcija bo

Mucka so zaradi hudih poškodb uspavali. Gospa, ki je žival našla, sporoča, da bodo pristojni opravili obdukcijo, saj s strani veterinarja ni potrjeno, da gre za spolno zlorabo. O grozljivem dogodku so obveščeni tudi pristojni organi.

Fotografijo z bralci delimo tudi mi, toda ker je ta zelo nazorna, smo jo morali zamegliti.