Spodletelo mu je

AJDOVŠČINA – Policiste so v četrtek ob 20.30 obvestili o poskusu vloma v kletne prostore stanovanjskega bloka v Ajdovščini.

Na kraju so ugotovili, da je neznani storilec vstopil v skupne prostore bloka in nato na vratih kletne niše enega od oškodovancev poskušal odlomiti zapah z obešanko, vendar mu to ni uspelo. Kraj je zapustil in odšel neznano kam, ne da bi si kar koli protipravno prilastil.

Policisti bodo ustrezno ukrepali.