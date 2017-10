Spodletela taktika, ob močeradovcu tuhtal, kaj bi s truplom

TRBOVLJE, LJUBLJANA – Spodletela je taktika 29-letnega Trboveljčana Asmirja Sulejmanovića z vzdevkom Janko, da bi smrt 63-letnega Branka Bajdeta prikazal kot tragično nesrečo in pristojne prepričal, da tudi nič drugega, kar je storil 20. julija 2016, ne spada v svet kaznivih dejanj. Razen morda skrunitve Bajdetovega trupla: »To namreč priznavam in globoko obžalujem.« Če mu ne bodo verjeli niti vrhovni sodniki, bo na Dobu preživel 16 let in dva meseca, s tako kaznijo pa ni zadovoljna obramba, ki je po najbolj idealnem scenariju pričakovala celo oprostilno sodbo, prav tako ne tožilstvo, saj je od sodstva zahtevalo, naj mu v imenu ljudstva prisodi najvišjih možnih 30 let zapora.

