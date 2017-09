Spletni nateg, da te kap! Na pomoč policija

MURSKA SOBOTA – V ponedeljek je policiste na pomoč poklical moški, ki je bil ogoljufan pri nakupu prek spleta. Zgodilo se je na območju murskosoboške policijske postaje.

Kot so pojasnili, je prijavitelj na spletni strani zasledil prodajo mini bagra v vrednosti 3100 evrov. Prek elektronske pošte je pisal prodajalcu in mu po dogovoru nakazal kupnino – 1800 evrov. Pred tem je dobil v podpis tudi pogodbo o nakupu.

Čez nekaj dni ga je banka obvestila, da je z nakazilom nekaj narobe. Prek spletne strani je nato preverjal naslov prodajalca in ugotovil, da so vsi oglasi na spletu izbrisani in da s prodajalcem ne more več navezati stika.

Previdno, da se ne zgodi tudi vam!