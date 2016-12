Spet petarde: policija klicala tudi starše

KAMNIK – Kamniški policisti so včeraj okrog poldneva prejeli obvestilo občanke, da trije mlajši fantje na Novem trgu mečejo petarde.

Kršitelje so izsledili in ugotovili, da gre za mladoletnike. Enemu od njih so zasegli 145 kosov pirotehničnih izdelkov.

O dogodku so obvestili starše in podali obdolžilni predlog.