Spet motoristična nesreča: šest jih je bilo v vrsti

STRMEC, LOG POD MANGARTOM – V torek se je lažje poškodoval 53-letni voznik motornega kolesa, državljan Nemčije. Ugotovljeno je bilo da je kot prvi v skupini šestih motoristov vozil po regionalni cesti iz smeri vasi Strmec proti Logu pod Mangartom. Med vožnjo je na ravnem delu ceste izgubil oblast nad motornim kolesom, padel na levi bok po vozišču in se lažje poškodoval.

Pomoč policistom in reševalcem iz Tolmina so na kraju nesreče nudili tudi gasilci iz Bovca. Poškodovanca so z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.